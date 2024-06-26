Названа тема переговоров Путина с президентом Конго

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с прилетевшим в Москву президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо обсудит двусторонние и международные темы. Деловая газета «Взгляд»

«Планируется обсудить перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня», - говорится в сообщении Кремля. ТАСС

25 июня президент Конго прибыл в столицу РФ. Самолет главы государства приземлился в московском аэропорту Внуково-2, где конголезского лидера встретил заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов. Также политика поприветствовал посол Конго в РФ Давид Мадука. Газета.Ru