Рябков не исключил возможность военного ответа США на удар по Севастополю

Замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможность военного ответа США после удара Вооруженных сил Украины по Севастополю. Такое заявление он сделал в среду, 26 июня.

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— Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю, — передает ответ Рябкова на соответствующий вопрос журналиста РИА Новости.



23 июня Вооруженные силы Украины атаковали пляж в Севастополе, где отдыхали мирные жители. Отмечается, что ВСУ использовали поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS. В результате пострадал 151 человек. Позднее в СМИ появились кадры с камер видеонаблюдения в момент удара.

После этой трагедии губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о созыве чрезвычайного заседания городского законодательного собрания для защиты населения.

Официальный представитель управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Элизабет Троссел сообщила, что применение боеприпасов против населенных районов несовместимо с принципами международного права.