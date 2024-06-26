Захарова ответила на обвинения секретаря Совбеза Армении в адрес России

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян унизил собственный народ, обвиняя Россию в утрате Нагорного Карабаха. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Газета.Ru

«Я считаю, что есть вещи, которые просто невозможно комментировать, не имея медицинского образования. Знаете, у меня нет возможности применить, так сказать, какие-то навыки в этой сфере, но по-другому к этому невозможно относиться. Но главное другое, главное то, что таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ», - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие высказывания Григоряна. ТАСС

Ранее Григорян обвинил Россию в сдаче Карабаха Азербайджану. По его словам, боевые действия с Азербайджаном велись, в частности, когда Армения полностью зависела от России. «Россия пришла, отняла у нас Карабах, вернула Азербайджану», — заявил он, подчеркнув, что Москва сама решила не поставлять оружие и боеприпасы Еревану. Lenta.ru