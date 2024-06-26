В Софеде ответили на претензии к России о «сдаче Карабаха» Азербайджану

Слова секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Россия передала Карабах Азербайджану, являются неправдой, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, которые приводит РИА Новости, чтобы это подтвердить надо всего лишь почитать выступления армянских политических деятелей.

Надо обратиться к записям и выступлениям армянских политических деятелей, включая высшее руководство. Записи эти известны, пусть почитает, — заявил он.



Ранее Григорян обвинил Россию в сдаче Карабаха Азербайджану. По его словам, боевые действия с соседней республикой велись, когда Ереван полностью зависел от Москвы. «Россия пришла, отняла у нас Карабах, вернула Азербайджану», сказал он.