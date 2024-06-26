Губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания заксобрания

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о созыве чрезвычайного заседания заксобрания города. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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«Обратился к спикеру Заксобрания Владимиру Владимировичу Немцеву с просьбой о созыве чрезвычайного заседания пленарного заседания Законодательного собрания завтра, 27 июня, в закрытом режиме», — говорится в публикации.



Также местные власти допустили возможное повторение попыток украинской армии атаковать город, в связи с чем принимаются меры для минимизации последствий. Развожаев сказал, что в городе впервые столкнулись с ударами американских ракет ATACMS по инфраструктуре.

Напомним, несколько дней назад Севастополь подвергся ракетному обстрелу. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе дети. После этого часть пляжей предложили закрыть.