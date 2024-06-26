Рябков сообщил о важном этапе обмена заключенными между РФ и США

Россия и США входят в важный этап процесса обмена заключенными. Начало судебного процесса над подсудимым по обвинению в шпионаже американцем Эваном Гершковичем было отмечено как важный процессуальный шаг. Об этом рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Россия и США перешли в важный процессуальный этап обмена заключенными», — передает слова Рябкова РИА Новости.



Он добавил, что начало судебного процесса над Эваном Гершковичем является важным процессуальным шагом.

Рябков отказался предсказывать временные рамки для последующих этапов и выразил мнение, что говорить о характере этих действий неприемлемо. Важным шагом считается внимательное изучение администрацией Белого дома информации, поступающей в Вашингтон через соответствующие каналы, заключил замминистра инсотранных дел.

Рябков 17 мая отмечал, что РФ призывает США ответить на предложения по обмену заключенными, но ответ от Вашингтона задерживается. Репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в марте 2023 года за шпионаж в пользу американских спецслужб, передает 360.ru. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможном обмене американского журналиста на данный момент не подтверждена, сообщает RT. Также сообщалось, что Владислав Клюшин, обвиненный в киберпреступлениях в США, может быть выдан России в рамках обмена заключенными между странами, пишет «Национальная служба новостей».