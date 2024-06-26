Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о созыве чрезвычайного заседания заксобрания после ракетной атаки ВСУ на пляж. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, пишет РИА Новости Крым.

Развожаев уточнил, что заседание пройдет в закрытом режиме. По словам губернатора, власти Севастополя допускают возможное повторение попыток Киева атаковать город. Он обратил внимание на принятие в регионе мер для минимизации последствий.

Директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина отметила, что пострадавшим при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня на Севастополь выплатят сумму в размере от 200 до 400 тыс. рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного здоровью. Членам семей погибших направят по 1 млн рублей в равных долях.

Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара

ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье 23 июня. По городу ударили пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Они были уничтожены ПВО, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Пострадали почти 100 человек, погибли трое, в том числе двое детей. СКР возбудил уголовное дело по статье «теракт». Сегодня губернатор заявил, что в больницах Севастополя после атаки ВСУ на город остаются 47 пациентов, тяжелых нет.