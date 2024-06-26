Мэр Воронежа досрочно ушел в отставку

Депутаты городской думы Воронежа утвердили решение о досрочном прекращении полномочий главы города — Вадима Кстенина. Об этом рассказал сам мэр.

«Сегодня депутаты Воронежской городской думы согласовали досрочное — с 29 июня — прекращение моих полномочий как главы Воронежа», — написал Кстенин в своем telegram-канале.



Мэр объявил о своем уходе с поста в конце мая. После окончания отпуска, который он проводит с 13 июня, Кстенин возглавит «Росводоканал-Воронеж».

Исполнение обязанностей мэра временно ляжет на плечи первого заместителя главы — Сергея Петрина. Нового руководителя администрации города Воронежа выберут депутаты городской думы после объявления и проведения конкурсных процедур. Кстенин дважды был избран на должность мэра Воронежа депутатами городской думы в 2018 и 2023 годах.