Политолог рассказал об отношении нового генсека НАТО к России

Назначение экс-премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО ничего не изменит. Альянс останется антироссийским инструментом внешней политики США. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

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«На самом деле это не изменит ничего, потому что генсек НАТО, по своей сути, это генеральный директор корпорации. Его функции в большей степени координационные и представительские. Это лицо военно-политического союза, но основные решения принимают те, кто формирует данную структуру, а это на 80% США», - сказал Камкин.



С его слов, в случае с Марком Рютте можно ожидать усиления антироссийской риторики.

«Фигура генсека НАТО скорее номинальная, нежели реальная. Но его личная позиция тоже добавляет масла в огонь. В случае с Рютте это антироссийский политик. От него можно ожидать дальнейшей эскалации в плане заявлений», - добавил Камкин.



Ожидается, что Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга у руля НАТО в октябре. Его предшественник возглавляет альянс с 2014 года. Дважды его полномочия продлевались, в том числе из-за начала специальной военной операции.

В том, что генеральная линия альянса в отношении России не изменится, уверены и в Кремле. Об этом ранее заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что альянс под непосредственным руководством США работает на стратегическое подавление России.