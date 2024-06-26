Захарова указала на опасную грань в ситуации на Корейском полуострове

Захарова: ситуация на Корейском полуострове балансирует на опасной грани
Ситуация вокруг Корейского полуострова усилиями коллективного Запада балансирует на опасной грани, вся полнота ответственности за тупиковое положение в вопросах урегулирования лежит на Вашингтоне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
По оценке дипломата, в Северо-Восточной Азии усиливается "военная активность США и их союзников", что представляет угрозу стабильности в регионе.
"Коллективный Запад не оставляет надежду расшатать общественно-политический строй КНДР, вынуждая власти этой страны предпринимать необходимые шаги по защите национальной безопасности. Именно на Вашингтоне, который избрал путь конфронтации вместо диалога, лежит вся полнота ответственности за тупиковое состояние, в котором оказался процесс урегулирования вокруг Корейского полуострова. В итоге ситуация балансирует на опасной грани", - подчеркнула дипломат.
При этом, как заверила Захарова, Россия продолжит и далее продвигать инициативы, направленные на установление спокойствия и стабильности у своих восточных рубежей.
"Если все члены Совета безопасности ООН искренне заинтересованы в разрядке, наверное, чем скорее, тем лучше, здесь будет правильно сказать, действенным шагом в этом направлении могла бы стать модификация санкционного режима в отношении КНДР. Россия уже предлагала начать установление для него конкретных хронологических рамок с возможностью пересмотра ряда мер, вплоть до отмены", - резюмировала дипломат.