Захарова указала на опасную грань в ситуации на Корейском полуострове

Ситуация вокруг Корейского полуострова усилиями коллективного Запада балансирует на опасной грани, вся полнота ответственности за тупиковое положение в вопросах урегулирования лежит на Вашингтоне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

По оценке дипломата, в Северо-Восточной Азии усиливается "военная активность США и их союзников", что представляет угрозу стабильности в регионе.

"Коллективный Запад не оставляет надежду расшатать общественно-политический строй КНДР, вынуждая власти этой страны предпринимать необходимые шаги по защите национальной безопасности. Именно на Вашингтоне, который избрал путь конфронтации вместо диалога, лежит вся полнота ответственности за тупиковое состояние, в котором оказался процесс урегулирования вокруг Корейского полуострова. В итоге ситуация балансирует на опасной грани", - подчеркнула дипломат.



При этом, как заверила Захарова, Россия продолжит и далее продвигать инициативы, направленные на установление спокойствия и стабильности у своих восточных рубежей.