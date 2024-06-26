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В Совфеде спрогнозировали политику НАТО с приходом нового генсека

Приход нового генерального секретаря НАТО не изменит риторику альянса. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, сообщают «Известия».

В Совфеде спрогнозировали политику НАТО с приходом нового генсека
© РИА Новости

26 июня послы Североатлантического альянса утвердили премьера Нидерландов Рютте в качестве нового генерального секретаря НАТО. Рютте приступит к исполнению своих обязанностей в октябре. На своем посту он сменит норвежского политика Йенса Столтенберга.

«Генеральные секретари этой организацией не командуют, они просто артикулируют то, что говорят реальные владельцы этой организации. А реальные владельцы находятся в Вашингтоне. Они же кастинг устраивали, кого делать генсеком НАТО, и они выбрали вот этого нидерландца, который продул выборы политическим оппонентам. И правительство другое сейчас готовится», — считает парламентарий.

По его словам, Рютте будет на посту генсека более покладистым и понятным для Вашингтона, чем Столтенберг. Чтобы риторика НАТО поменялась, должны произойти изменения в Белом доме, уверен Климов.

О смене генсека НАТО высказались и в Кремле. Там заявили, с приходом Рютте НАТО вряд ли изменит враждебную России линию Североатлантического альянса. Как подчеркнул Песков, НАТО сейчас — вражеский для Москвы альянс.

Политика
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