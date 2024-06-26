Руководство Украины дало полный карт-бланш силовикам на преследование граждан, которые не желают быть пушечным мясом и покидают страну. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Люди не хотят становиться пушечным мясом, они бегут из страны. Для отлова беглецов в приграничные районы Молдавии, Румынии, Венгрии, Словакии киевский режим согнал дополнительные подразделения силовиков", - сказала Захарова.

