Захарова рассказала о карт-бланше для украинских силовиков

Захарова: украинским силовикам дали карт-бланш на отлов нежелающих быть "пушечным мясом"
Руководство Украины дало полный карт-бланш силовикам на преследование граждан, которые не желают быть пушечным мясом и покидают страну. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Люди не хотят становиться пушечным мясом, они бегут из страны. Для отлова беглецов в приграничные районы Молдавии, Румынии, Венгрии, Словакии киевский режим согнал дополнительные подразделения силовиков", - сказала Захарова.
"Вот этим киевско-режимным силовикам, которые согнаны на приграничье Молдавии, Румынии, Венгрии, Словакии, дан полный карт-бланш, вплоть до применения огнестрельного оружия на поражение. К кому? К тем, кто идет на Украину? Нет. К тем, кто уходит с территории Украины, - констатировала дипломат. - Огонь на поражение по тем, кто уехал за границу с территории Украины и возвращаться не собирается".