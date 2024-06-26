Очередное «контрнаступление» украинских войск может обернуться для них куда более масштабными потерями, нежели в прошлом году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российская газета

«Появляются сообщения о планах киевского режима организовать накануне саммита НАТО, который должен состояться 8-9 июля в Вашингтоне, очередной контрнаступ, как они это называют, - отметила она. - Предыдущий «контрнаступ» превратился в «контрзаступ» и привел к очевидным последствиям для киевского режима, но, видимо, деньги прошли, заказ принят. При этом на Банковой абсолютно не считаются с тем, что последствия этой авантюры могут оказаться еще страшнее катастрофических потерь, которые Вооруженные силы Украины понесли в ходе предыдущей аналогичной авантюры летом 2023 года». ТАСС

Кроме этого, дипломат заявила, что Киев умышленно минирует акваторию Черного моря, что несет другим странам региона из-за дрейфа бомб. Говорит Москва