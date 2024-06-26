Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение о том, что Украина не получит членство в НАТО на предстоящем саммите альянса в США.

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«Я не считаю возможным что-то комментировать, не дождавшись результатов саммита. Давайте дождемся этого саммита и посмотрим, что там будет происходить», — сказал представитель Кремля.



Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, посчитав, что разговаривает с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, рассказал пранкерам Вовану и Лексусу о планах Запада по Украине. В частности дипломат упомянул, что приглашения Киеву вступить в НАТО на предстоящем саммите альянса, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, не будет.

Накануне заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что предстоящий саммит НАТО будет бесполезен, если на нем не будут приняты конкретные решения по республике.

Ранее Украина официально начала процесс переговоров о приеме в ЕС.