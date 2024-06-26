Главные заявления Лаврова на «Примаковских чтениях»

На X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что политика администрации президента США Джо Байдена, направленная на нанесение России «стратегического поражения», обречена на неудачу. В своем выступлении он затронул несколько ключевых тем, связанных с геополитической ситуацией и безопасностью.

© РИА Новости

Крах стремлений США к доминированию

Сергей Лавров подчеркнул, что история демонстрирует провал всех попыток установить военно-политическое доминирование. Эти попытки неизменно приводили к трагическим последствиям для самих инициаторов и их союзников. Он отметил, что Вашингтон по-прежнему держится за идею американской исключительности, что в конечном итоге приведет к его неудаче. По мнению министра, даже если США сохранят свою значимость как один из мировых центров, это не гарантирует сохранение американоцентричного миропорядка. Он добавил, что американская элита, похоже, не извлекла уроков из своих многочисленных внешнеполитических и военных провалов последних лет.

Кроме того, Лавров отметил, что доллар теряет свою репутацию в мире, а заявления бывшего президента США Дональда Трампа по этому поводу являются показателем грядущих изменений. Он также предупредил, что пренебрежение США к выполнению некоторых резолюций Совета Безопасности ООН обернется для них негативными последствиями в будущем.

Конфликт на Украине и реакция Запада

Лавров выразил скептицизм по поводу утверждений Запада, что возвращение к границам 1991 года положит конец конфликту на Украине. Как он считает, Запад пытается убедить некоторые арабские страны провести конференцию по Украине, но участники таких встреч должны учитывать положения Устава ООН.

«Мы точно совершенно открыты к диалогу на основе признания реалий, во-первых, включая территориальные реалии, закрепленные в Конституции Российской Федерации, на основе отказа от дискриминации всего русского на Украине, отказа от героизации нацистов, превращение Украины в нормальное светское государство», – цитирует ТАСС Лаврова.



Угрозы безопасности и политика Запада

Лавров охарактеризовал стремления администрации Байдена как не новаторские, отметив, что они включают в себя как попытки нанести стратегическое поражение России, так и наивные желания сдерживать одновременно Москву, Пекин и Иран. Министр подчеркнул, что Россия заинтересована в предотвращении любых угроз своей безопасности со стороны Запада.

Многополярность и борьба с неоколониализмом

Глава российского МИД отметил, что нынешняя многополярная эпоха отличается глобальным охватом мировой системы, где значимую роль играют неевропейские и незападные центры силы. При этом западные соседи России могли бы стать частью нового многополярного миропорядка, если осознают бесперспективность и контрпродуктивность текущего курса под диктовку Вашингтона. Мир, по словам министра, переживает период фрагментации, когда на первый план выходит региональное сотрудничество. Россия, вместе с союзниками, продвигает новые стратегические инициативы, направленные на освобождение развивающегося мира от современных проявлений неоколониализма.

Министр выразил обеспокоенность «эстонизацией» Европы, где, по его мнению, в роли будущих руководителей ЕС выступают русофобы. Лавров назвал это «печальным» фактом.

Ситуация на Ближнем Востоке

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Лавров выразил надежду, что Израиль прислушается к мнению большинства стран мира по поводу ситуации в Газе. Он осудил заявления официальных лиц Израиля о том, что в Газе нет гражданских лиц и что «с трех лет все являются террористами», назвав их ужасающими. Лавров также обозначил риск распространения насилия на Ливан и призвал международное сообщество осознать пагубность подхода Израиля к ближневосточному конфликту.

Ранее Лавров выразил недоумение по поводу того, что Россию не пригласили на саммит по урегулированию конфликта на Украине.