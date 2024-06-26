Захарова утверждает, что Запад никогда не считал Украину «ровней»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны никогда не считались и до сих пор не считаются с Украиной и ее народом. Об этом она рассказала «Известиям».

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По словам Захаровой, на Западе не воспринимают другие страны как «ровню». Представитель МИД назвала западные элиты «исключительно эгоистичными и крайне расистски настроенными» к тем, кто не входит в клуб «белой кости».

«Вы никогда не узнаете, хотя все будут улыбаться на Западе, говорить, что вы лучшие друзья и что все будет хорошо», - подчеркнула Захарова.



По ее словам, именно это и происходит с Украиной - западные страны не считают ее ровней. В качестве примера она привела заявления западных политиков о членстве Киева в НАТО.

Экс-президент Франции Николя Саркози ранее выступил против членства Украины в ЕС и НАТО. По его мнению, это не решило бы текущих проблем Киева. Саркози заявил, что обеспечить безопасность Украины можно с помощью надежных международных гарантий, но «заходить далеко» и принимать Киев в НАТО не стоит.

СМИ писали, что на саммите НАТО в 2024 году Украину не будут продвигать к членству в альянсе. По словам источника The Telegraph, Германия и США «громко предостерегли» от предложения Украине жестких сроков вступления в НАТО. Кроме того, Владимира Зеленского попросили не давить на отдельных членов НАТО, чтобы те еще раз выступили в поддержку членства Киева.