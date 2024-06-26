Песков уточнил статус телефонных переговоров Путина и Байдена

Разговора российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом пока не планируется. На вопрос о переговорах глав государств ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Нет», — кратко ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста. ТАСС

Пескова спросили о подобных контактах глав двух государств в контексте вчерашнего разговора Белоусова с Остином. При этом за подробностями беседы глав оборонных ведомств пресс-секретарь призвал обратиться в Минобороны России. Газета.Ru