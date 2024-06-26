В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО

Назначение уходящего с поста премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО вряд ли поменяет враждебную России линию альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Сегодня послы стран Североатлантического альянса утвердили Марка Рютте следующим генсеком НАТО. Он сменит действующего генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года.

При этом, по мнению официального представителя Кремля, вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии альянса, который является «в настоящий момент вражеским» для России.

«Члены Атлантического альянса и по отдельности, мы имеем в виду стран-членов, которые под непосредственным руководством США, и вместе, как Севроатлантический альянс, работают с целью стратегического подавления Российской Федерации», - пояснил Дмитрий Песков.



Ранее Рютте рассказал, что продолжит жить в Гааге после начала работы в НАТО. Он отметил, что в ближайшие несколько месяцев планирует отдыхать, так как «потом придется много работать». Политик также заверил, что продолжит курс Столтенберга, назвав его «очень хорошим человеком».