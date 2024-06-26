$87.28-0.1093.73-0.34
Войти в почту

Песков заявил, что Путин пока не запланировал телефонный разговор с Байденом

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с лидером США Джо Байденом вслед за министром обороны Андреем Белоусовым, который поздно вечером 25 июня пообщался с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков уточнил статус телефонных переговоров Путина и Байдена
© Газета.Ru
«Нет», — кратко ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.

Пескова спросили о подобных контактах глав двух государств в контексте вчерашнего разговора Белоусова с Остином. При этом за подробностями беседы глав оборонных ведомств пресс-секретарь призвал обратиться в Минобороны России.

Политика
Ллойд Остин
Джозеф Байден
Андрей Белоусов
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Пентагон