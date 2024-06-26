Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), поэтому ордеры на арест бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова не имеют значения, они абсурдные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ura.Ru

«Мы не признаем юрисдикцию этого суда, мы не являемся членами соответствующего статута. Соответственно, мы не признаем этих ордеров», - сказал Песков. «Мы считаем их достаточно абсурдными», - добавил он. ТАСС

Песков пояснил, что выданные на арест Герасимова и Шойгу ордера, столь же нелепы как и прошлые два, которые касались президента России и детского омбудсмена. Lenta.ru