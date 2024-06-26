Политолог объяснил решение приостановить расширение БРИКС

Во вступлении в БРИКС заинтересованы многие страны, тем не менее четких принципов присоединения к организации до сих пор нет. Приостановка процесса принятия новых членов необходима для разработки критериев их дальнейшего вступления, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о паузе в присоединении новых государств к БРИКС.

«Расширение БРИКС должно являться не столько количественным, сколько качественным изменением. Организация долгое время представляла собой объединение пяти крупных и независимых региональных центров. Однако желающих присоединиться к блоку становится все больше и больше. По этой причине критерии членства рискуют значительно размыться», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».



«БРИКС не может открывать двери для всех стран, поскольку это превратит организацию в аморфное сообщество. Для предотвращения подобного исхода необходимо составить четкие принципы вступления. Полагаю, что именно этим и будут заниматься все действующие участники объединения в период председательства России и, возможно, Бразилии», – отмечает собеседник.



«Примеров успешного функционирования «дорожных карт» для вхождения в международные блоки достаточно много. Например, для присоединения к Европейскому союзу страна должна сначала получить статус кандидата, потом идут долгие переговоры, во время которых проверяется соответствие государства необходимым критериям», – подчеркивает он.

«Процесс вступления в БРИКС может быть схожим с описанной процедурой, однако вряд ли он будет регламентирован столь же жесткими требованиями, как в случае с ЕС, в котором страны-участники передают часть своего суверенитета наднациональным органам. Тем не менее введения таких ступеней, как кандидат и наблюдатель, все-таки стоит ожидать», – акцентирует эксперт.

«При этом у БРИКС нет центральных структур. Процесс адаптации новых членов происходит следующим способом: чиновники различных стран, отвечающие за определенные направления, встречаются и обсуждают дальнейшую совместную работу. Нельзя исключать, что институциональные органы все-таки будут созданы – это станет новым шагом в интеграции. Однако это никогда не было характерным для объединения», – резюмировал Лукьянов.



Ранее подавляющим большинством голосов стран БРИКС было решено «взять паузу» по поводу принятия новых членов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это необходимо, чтобы «переварить» новоприбывших, увеличивших состав организации в два раза.

Также стало известно, что в рамках вступления в БРИКС будут введены категории или «ступени». Глава дипведомства РФ в ходе встречи с председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой подчеркнул, что в объединении планируют реализовать концепцию стран-партнеров. По его мнению, это станет важным шагом перед полным членством в организации.

«Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», – отметил он.



При этом интерес к БРИКС во всем мире неуклонно растет. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что различными странами подано больше 30 заявок на вступление в организацию. В частности, он отметил, что о подобном решении сообщили Таиланд и Малайзия.

Турция также выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан во время визита в Китай. По его оценке, данный шаг поможет значительно расширить экономические возможности Анкары.

Республика Зимбабве также готова вступить в БРИКС, сказала министр обороны государства Оппа Мучингури-Кашири. По ее словам, организация предлагает альтернативные благоприятные условия для свободной торговли с другими странами и способствует экономическому росту на основе взаимного уважения, общего прогресса и процветания.

Кроме того, она выразила уверенность в возможности БРИКС противостоять доминированию западных держав. Она считает, что организация способна продвигать более сбалансированную глобальную повестку. Создаваемые в рамках блока механизмы сотрудничества она сочла эффективными для развития связей стран мирового большинства.

Недавно заместитель главы МИД Сергей Рябков назвал условие для вступления в организацию.