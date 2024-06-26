В России раскрыли причины новых мирных инициатив Зеленского

Новые мирные инициативы, которые пообещал представить президент Украины Владимир Зеленский, могут быть следствием теракта в Севастополе с применением западного оружия. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» член Совфеда Андрей Климов.

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«Намечается саммит НАТО, Евросоюза, выборы в США. И перед всеми этими событиями надо показать общественности, что Запад и Зеленский гибко реагируют на происходящее в рамках украинского конфликта. Мы также помним об использовании американского оружия и разведданных для терактов. Это нравится не всем, западные политики, журналисты, общественность задают вопросы, предпринимаются ли еще какие-то шаги к урегулированию конфликта, кроме терактов? И вот тут появляется Зеленский с его инициативами», — считает Климов.



По мнению сенатора, вероятность реальных шагов к урегулированию, появления адекватных предложений со стороны Запада сейчас невысока. Но Россия по этому поводу уже сказала все, что могла.

«Все слова давно сказаны. Теперь мы четко действуем, выполняем свои задачи, серьезно работаем на глобальном уровне, дипломатическими методами. Сворачивать эту работу никто не намерен. Если на Западе все же придут в себя, переговоры возможны. Но при признании объективной реальности и тех условий, о которых говорил наш президент. А там в числе прочего и отмена всех санкций, на что Запад пока не готов», — заключил сенатор.



Ранее Зеленский заявил, что в июле Украина представит конкретные мирные инициативы. Какие именно меры для активизации переговорного процесса предложит страна, не уточняется.