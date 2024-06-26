Лавров назвал условие для диалога с Европой

Москва открыта к диалогу с Европой на основе признания территориальных реалий, закрепленных в конституции России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на X Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Мы точно совершенно открыты к диалогу на основе признания реалий, во-первых, включая территориальные реалии, закрепленные в Конституции Российской Федерации, на основе отказа от дискриминации всего русского на Украине, отказа от героизации нацистов, превращение Украины в нормальное светское государство. Это все абсолютно достижимо. И я бы сказал, это не максималистские запросы", - сказал Лавров.

