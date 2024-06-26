Путин присвоил Зюганову звание

Президент РФ Владимир Путин 26 июня присвоил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову звание Героя Труда. Указ президента опубликован на официальном портале правовых актов.

© РИА Новости

В указе подчеркивается, что звание связано с «большими заслугами в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетней плодотворной трудовой деятельностью» Зюганова.

26 июня 2024 года Зюганову исполнилось 80 лет. В мае он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. До этого он также стал кавалером ордена Александра Невского, был награжден медалью Столыпина I степени за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития, белорусским орденом Дружбы народов, кубинской медалью «Дружба» и получил множество других наград.