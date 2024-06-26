$87.28-0.1093.73-0.34
Войти в почту

Путин присвоил Зюганову звание

Президент РФ Владимир Путин 26 июня присвоил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову звание Героя Труда. Указ президента опубликован на официальном портале правовых актов.

Путин присвоил Зюганову звание
© РИА Новости

В указе подчеркивается, что звание связано с «большими заслугами в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетней плодотворной трудовой деятельностью» Зюганова.

26 июня 2024 года Зюганову исполнилось 80 лет. В мае он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. До этого он также стал кавалером ордена Александра Невского, был награжден медалью Столыпина I степени за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития, белорусским орденом Дружбы народов, кубинской медалью «Дружба» и получил множество других наград.