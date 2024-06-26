Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя назначение премьера Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО, заявила, что его должность ничего не решает в альянсе, где всем заправляют Соединенные Штаты. Газета.Ru

«В этой структуре даже страны-участницы ничего не решают, тем более генсек. Всем заправляют американцы», — подчеркнула дипломат. Вечерняя Москва

В Москве не строят иллюзий по поводу предстоящего ухода со своего поста Йенса Столтенберга. Как неоднократно подчеркивали в МИД РФ, антироссийская риторика НАТО продолжится и после вступления в должность Марка Рютте, активного сторонника финансовой и военной поддержки киевского режима. Российская газета