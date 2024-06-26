Лавров упрекнул Израиль за политику против сектора Газа

Страшны слова официальных лиц Израиля о том, что в секторе Газы нет гражданских лиц, и что «там с трех лет все террористы». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

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Дипломат напомнил, что Россия сразу же осудила теракт, совершенный боевиками радикального палестинского движения ХАМАС против израильского населения 7 октября 2023 года. В то же время Москва категорически выступила против методов, применяемых руководством Израиля для борьбы с террористами, нарушающих нормы международного гуманитарного права.

«Меня очень покоробило, когда Израиль и [его руководители] стали говорить, что эти методы вполне оправданы», — сказал Лавров.



Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.