Лавров: все больше стран мира избавляется от влияния Запада

Все больше стран мира стремятся проводить независимую от эгоистичного влияния Запада политику и присоединяются к голосу России в защиту национальных интересов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на X Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Кто занимался анализом международных событий, не может, конечно, проигнорировать тот факт, что все более широкий круг стран Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки стремятся проводить все более самостоятельный внешнеполитический курс, - отметил глава диппредставительства. - Постепенно, не без труда, но освобождаясь от того воздействия, которое они продолжают испытывать со стороны западного меньшинства, которое по-прежнему отстаивает исключительно свои эгоистичные интересы и стремится продолжать жить за счет других, как это было в колониальную эпоху, как это помногу продолжается и сейчас".



Лавров обратил внимание, что прямо сейчас происходят глобальные изменения мирового порядка и "на наших глазах формируются контуры более справедливой, многополярной, полицентричной архитектуры".

"Причем этот объективный процесс ускорился, заметно ускорился с началом специальной военной операции на Украине в 2022 году", - подчеркнул он.



По словам главы МИД РФ, в основе изменения мировых политических контуров, становления многополярности и стремления народов к обеспечению своих прав лежат "объективные тенденции укрепления позиций государств глобального Юга, глобального Востока, в целом мирового большинства в экономике и геополитике".

"Примаковские чтения" впервые были проведены в 2015 году. Форум приобрел статус авторитетной площадки для обсуждения сценариев развития международных отношений, вызовов в сфере международной безопасности, а также новых моделей взаимодействия субъектов мировой политики. ТАСС выступает.