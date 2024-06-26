В Европе произошел процесс «эстонизации», в результате которого к власти в Евросоюзе придут максимально антироссийски настроенные политики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках X Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». Он назвал эти процессы в рамках ЕС печальными, передает «RT на русском».

Сейчас — да, эстонизация. Наиболее ярые русофобы уже определены в качестве будущих руководителей структур Евросоюза. Это печально, — сказал Лавров.



Ранее Сергей Лавров в ходе своего выступления заявил, что стремление администрации президента США Джо Байдена нанести России «стратегическое поражение» заведомо обречено на провал. По его словам, складывается впечатление, что правящие элиты на Западе не вынесли уроков из своих многочисленных внешнеполитических и военных провалов последних лет.

До этого глава МИД РФ Лавров после встречи с главой государства с руководством внешнеполитического ведомства отметил, что западным странам следует прислушаться к предложениям президента России Владимира Путина. Он добавил, что там должны оценить выступление главы государства и понимать реальное положение дел. Российский лидер прежде заявил, что Москва делает еще одно реальное мирное предложение Киеву.