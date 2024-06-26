Недопустимость возобновления в России возобновления смертной казни - твердый «предел» для изменений нынешней правовой системы страны. Законодательное регулирование в стране может меняться по многим вопросам, но по вопросу смертной казни оно меняться не должно, указал в своей статье для международной конференции КС РФ «Защита прав и конституционный контроль» в рамках Петербургского международного юридического форума председатель КС РФ Валерий Зорькин. ТАСС

«Мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы «подвижны», столь же «подвижными» могут быть и меры. <...> Но есть и пределы такой «подвижности". Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости <...> смертной казни», – пояснил он. Москва24

Ранее председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова говорила, что введение смертной казни является вопросом изменения Конституции. Свободная пресса