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Захарову напугало, что Ассанж после освобождения не сказал ни слова

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой показалось подозрительным, что после освобождения из тюрьмы основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж не дал никаких комментариев. Российская газета

«Человек, который ставит правду и истину выше собственного благополучия — наверное, имеет, что сказать людям, которые поддерживали его на протяжении всех этих 14 лет», — пояснила Захарова. Свободная пресса

По словам официального представителя МИД, дело основателя WikiLeaks иллюстрирует реальную цену заявлений Запада о свободе слова и независимости журналистки. Говорит Москва

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