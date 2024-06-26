Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой показалось подозрительным, что после освобождения из тюрьмы основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж не дал никаких комментариев. Российская газета

«Человек, который ставит правду и истину выше собственного благополучия — наверное, имеет, что сказать людям, которые поддерживали его на протяжении всех этих 14 лет», — пояснила Захарова. Свободная пресса

По словам официального представителя МИД, дело основателя WikiLeaks иллюстрирует реальную цену заявлений Запада о свободе слова и независимости журналистки. Говорит Москва