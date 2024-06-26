В МИД РФ заявили о планах собрать формат Россия — Индия — Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у РФ есть планы собрать встречу в формате Россия — Индия — Китай. Об этом сообщает ТАСС.

«Она [тройка РИК] сейчас не так часто встречается, но не по нашей вине. Но планы такие есть собрать этот формат», — сказал дипломат, выступая на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».



Лавров также напомнил, что такой формат был прародителем ныне существующего БРИКС.

До этого глава МИД РФ заявлял, что страны БРИКС приняли решение взять паузу по вопросу принятия новых членов в состав объединения.

26 июня Financial Times писала, что председатель КНР Си Цзиньпин испытывает дискомфорт и с опаской наблюдает за сближением России и КНДР.

Ранее Китай призвал США не использовать экономические вопросы как оружие.