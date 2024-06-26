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Лавров: угроза безопасности России не должна исходить с западного направления

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о заинтересованности российской стороны в том, чтобы с Запада не исходили угрозы ее безопасности.

Лавров: угроза безопасности РФ не должна исходить от Запада
© РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Мы заинтересованы только в одном: чтобы с Запада не исходили угрозы нашей безопасности», — сказал он.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Лаврова.

Политика
Сергей Лавров