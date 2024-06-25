Песков прокомментировал заявление МУС о сотрудничестве с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова прокурора Международного уголовного суда (МУС) о желании сотрудничать с Москвой являются абсурдными. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом Песков прокомментировал слова прокурора МУС Карима Хана о том, что организация стремится к сотрудничеству с Россией по ситуации на Украине. По мнению пресс-секретаря президента, такое высказывание абсурдно, так как Москва не признает юрисдикцию МУС.

«Абсурд. Мы не признаем юрисдикцию этого суда. Не считаем законными его вердикты. Не видим малейшего предмета для сотрудничества», — заявил он.



Напомним, что 25 июня МУС выдал ордеры на арест бывшего Министра обороны и секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, а также начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал ордер МУС на арест Шойгу и Герасимова.