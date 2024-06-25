Лавров заявил о приостановке принятия новых членов в БРИКС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС решили приостановить принятие новых членов в альянс.

Такое заявление Лавров сделал во время встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой. По его словам, подавляющее большинство стран БРИКС проголосовали за «паузу» в вопросе принятия новых членов. Как объяснил Лавров, такое решение было принято из-за того, что в последнее время альянс уже увеличился вдвое.

«Подавляющим большинством голосов в "десятке" решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — рассказал он.



Лавров также добавил, что параллельно с этой инициативой страны БРИКС разрабатывают категории для стран-партнеров.

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