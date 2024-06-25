Кадыров обратился к чеченцам на фоне событий в Дагестане

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что после терактов в Дагестане призвал силовые ведомства усилить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма.

По его словам, во вторник, 25 июня, он провел совещание с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы усиления работы по профилактике преступлений террористической направленности, а также участия региона в спецоперации на Украине.

Кадыров отметил, что, в связи с последними трагическими событиями в Дагестане, призвал руководство правоохранительных органов усилить работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике терроризма и религиозного экстремизма.

Глава республики пояснил, что потребовал сделать особый упор на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран. Кроме того, акцент был сделан на том, что «любые посягательства на жизнь работников правоохранительных органов и государственных структур будут жестко пресекаться».

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Кадыров заметил, что также призвал каждого жителя республики проявлять особую бдительность по отношению к своим ближайшим родственникам с тем, чтобы «уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии».