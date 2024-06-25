Путин посмертно наградил Орденом Мужества убитого в Дербенте священника

Президент Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества протоиерея, настоятеля церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова.

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Медалью "За отвагу" - также посмертно - отмечен охранник Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале Михаил Вавилин.

Дочь убитого в Дербенте священника раскрыла подробности нападения боевиков

В Дагестане 23 июня вооруженные боевики совершили террористические атаки. В результате погиб 21 человек, еще более 40 пострадали.