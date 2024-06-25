Путин посмертно наградил Орденом Мужества убитого в Дербенте священника
Президент Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества протоиерея, настоятеля церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова.
Медалью "За отвагу" - также посмертно - отмечен охранник Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале Михаил Вавилин.
Дочь убитого в Дербенте священника раскрыла подробности нападения боевиков
В Дагестане 23 июня вооруженные боевики совершили террористические атаки. В результате погиб 21 человек, еще более 40 пострадали.