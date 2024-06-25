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В МИД РФ раскрыли отношение к освобождению Ассанжа после пяти лет тюрьмы

Сделка основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с прокуратурой США является ни положительным, ни отрицательным исходом его дела, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru в кулуарах «Примаковских чтений». Он отметил, что журналист прошел сложный жизненный путь и пожелал ему всего самого наилучшего.

В МИД РФ раскрыли отношение к освобождению Ассанжа
© globallookpress.com

Я не считаю, что исход положительный. Я также не считаю, что исход отрицательный. Господин Ассанж прошел сложный жизненный путь. Наверное, он будет идти его дальше. Я слабо себе представляю, в чем суть этой сделки. Я не думаю, что у меня будет время заниматься выяснением, какая сделка и с кем он ее заключил. Я желаю, чтобы у него все было хорошо по жизни, — прокомментировал он.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что приговор Ассанжу, который был освобожден из тюрьмы «Белмарш» в Великобритании после пяти лет заключения, останется позорным пятном в истории Запада. Тем не менее он назвал освобождение журналиста очень хорошей новостью.

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До этого кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший США отметил, что Вашингтон создал чудовищный прецедент сделкой с Ассанжем, которому пришлось признать себя виновным ради освобождения из тюрьмы. Он отметил, что эта ситуация негативно скажется на свободе прессы во всем мире.

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