Москва требует, чтобы операция ЦАХАЛ в Рафахе была прекращена, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат также призвал стороны к немедленному прекращению огня, освобождению заложников и задержанных палестинцев.

По его словам, в июне оправдались «самые мрачные» прогнозы аналитиков о последствиях для мирного населения от штурма Рафаха. Он добавил, что неизбирательные атаки со стороны ЦАХАЛ привели к большим жертвам среди гражданских лиц.

Ситуация осложняется тем, отметил Небензя, что у эвакуированных из Рафаха палестинцев «отсутствуют элементарные жилищные и санитарные условия, доступ к медицине и питьевой воде».

Вместе с тем, подчеркнул постпред, на фоне интенсивных боевых действий невозможно обеспечить безопасный, постоянный доступ волонтеров и спасателей к нуждающимся.

Напомним, что активные боевые действия на Ближнем Востоке начались в октябре 2023 года. Боевики палестинского движения ХАМАС вторглись в Израиль, захватили большое количество заложников. Армия обороны Израиля в ответ ударила по сектору Газа.

В Израиле анонсировали завершение боев с ХАМАС в Рафахе

В ходе боевых действий погибло большое количество гражданских лиц. Китай, Бразилия, Россия призывают к скорейшему завершению конфликта и решению проблем дипломатическим путем.