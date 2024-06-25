В МИД РФ оценили сферу ядерного сдерживания России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил ситуацию в сфере ядерного сдерживания в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тема была поднята во время научно-экспертного форума «Примаковские чтения» в Москве. По словам Рябкова, в последнее время Россия «сделала такие заделы» в сфере ядерного сдерживания, что это обеспечит ей безопасность на долгие годы вперед.

«Как неоднократно говорил президент, за последние годы созданы такие заделы, прежде всего в сфере ядерного сдерживания, которые позволяют нам гарантированно обеспечивать собственную безопасность на десятилетия вперед», — заявил он.



При этом Рябков подчеркнул, что это не позволяет властям страны «игнорировать ситуацию вокруг». Замглавы МИД считает, что она должна «трезво и взвешенно» изучаться.

«Наоборот, все это изучается и выводы делаются. Но автоматизма между появлением у кого-то неких потенциалов, которые и реально, и в восприятиях означают некое серьезное изменение обстановки, автоматизма между появлением таких потенциалов и попыткой создать аналоги или попробовать противопоставить этому количественный скачок для того, чтобы обнулить эти потенциалы, я думаю, прямого такого автоматизма не существует», — подытожил он.



Ранее Рябков также заявил, что мировому сообществу необходимо не допустить сползания мира в ядерный хаос.