Рябков призвал не допустить сползания мира в ядерный хаос

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что мировое сообщество должно не допустить сползания мира в ядерный хаос. RT на русском

«Наша общая задача - не допустить сползания мира и, прежде всего, многополярного мира в ядерный хаос», - сказал он, выступая на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». В этом контексте замминистра отметил важность тематики, заданной одной из сессий форума. «Многополярный ядерный мир и роль многосторонних соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространением - это интереснейшая постановка вопроса, заслуживающая углубленного обсуждения», - указал Рябков. ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав в свете поддержки Украины. Газета.Ru