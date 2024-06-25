В Совбезе РФ оценили решение МУС о выдаче ордера на арест Шойгу

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу ничтожно, заявили в Совбезе РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным портала, палата предварительного производства МУС 25 июня выдала ордера на арест Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Чиновники пояснили, что документы выданы «в контексте ситуации на Украине».

В Совбезе уточнили, что заявление МУС о выдаче ордера — сотрясание воздуха, так как юрисдикция суда не не распространяется на Россию.

В Госдуме прокомментировали выдачу ордеров МУС на арест Шойгу и Герасимова

«Это [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны», — подчеркнули в пресс-службе.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Она добавила, что возможные «рецепты» на арест, исходящие из этого учреждения, будут для страны юридически ничтожными.