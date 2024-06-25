«Дал задний ход»: Пушков высказался о решении Макрона по Украине

Сенатор Алексей Пушков заявил, что из-за проигрыша на выборах в ЕС президент Франции Эммануэль Макрон начал мягче высказываться об украинском кризисе. Об этом сенатор рассказал в своем Telegram-канале.

В феврале Макрон заявил, что допускает отправку войск на Украину. Он отмечал, что сейчас в ЕС нет консенсуса по этому вопросу, но «ничего исключать нельзя». Позже Макрон заявил, что у Парижа «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.

Во Франции рассказали о конце «макронизма»

На июньских выборах в Европарламент ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» набрала вдвое больше голосов, чем «Возрождение» Макрона. После этого французский президент распустил Национальное собрание и назначил внеочередные парламентские выборы, где его центристская партия будет противостоять радикальным силам. В интервью, вышедшем 24 июня, Макрон заявил, что Париж не планирует отправлять войска на Украину в ближайшее время.

«Макрон дал задний ход <…>. Оно и понятно: Макрону сейчас не до войск. Его движение проигрывает выборы», - так прокомментировал это Пушков.



Он подчеркнул, что «Национальное объединение» Ле Пен впервые может одержать победу. Если это произойдет, «макроновский» премьер-министр Габриэль Атталь покинет свой пост и президенту Франции придется воевать с собственным новым правительством, заявил Пушков.