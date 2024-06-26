Лавров заявил, что в случае мирных переговоров Россия не прекратит СВО

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что РФ не станет прекращать спецоперацию на время мирных переговоров, если они начнутся.

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«Мы сказали: мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели, и нас обманывали, как было в апреле 2022 года», - заявил политик во время рабочего визита в Минск, отвечая на вопросы местных студентов.



Лавров заявил, что "в самом недалеком будущем" надеется посетить Донбасс

Ранее «Свободная Пресса» писала о том, что России пора закончить с ограниченной кампанией на Украине и перейти к широкомасштабным боевым действиям образца Великой Отечественной. Об этом заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

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