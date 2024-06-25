Россия готова к проведению мирных переговоров в любое время, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Вместе с тем, добавил он, на период переговоров СВО не будет прекращена, пишет ТАСС.

По данным агентства, Лавров рассказал о позиции Москвы по этому вопросу в ходе встречи с преподавателями и студентами Академии управления при президенте Белоруссии.

«Мы сказали — мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию», — подчеркнул глава МИД.



Лавров напомнил, что у России уже был опыт отвода войск, в апреле 2022 года. Он добавил, что западные страны не выполнили договоренности, обманули Москву.

Дипломат заметил, что сейчас снова поступают предложения о решении конфликта дипломатическим путем. Он уточнил, что реалии на земле меняются, и меняются не в пользу Киева.

Следовательно, резюмировал министр, «те, кто имеет какое-то благоразумие, должны проанализировать цепочку ситуаций, когда каждое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже».

Напомним, что Москва вела переговоры с западными партнерами и Украиной в 2014-2022 годах. По словам российских официальных лиц, ни Запад, ни Киев не выполнили свою часть соглашений, использовали переговоры для достижения экономических и военных целей.