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Путин: БРИКС выступает за построение свободного от диктатуры справедливого мира

БРИКС выступает за построение справедливого и демократического мира, свободного от диктатуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

Путин рассказал, к чему стремится БРИКС
© РИА Новости
«БРИКС выступает локомотивом построения справедливого и демократического порядка, основывающегося на принципах подлинного равноправия, свободного от диктата и силового давления», — заявил он.

25 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что число государств, желающих присоединиться к работе межгосударственного объединения стран мира БРИКС, постоянно растет.

Днем ранее стало известно, что Россия считает необходимым активнее вовлекать Белоруссию в деятельность межгосударственного объединения стран мира БРИКС.

По словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в настоящее время частью БРИКС хотят стать десятки государств.

Политика
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