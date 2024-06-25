В Совбезе отреагировали на решение МУС в отношении Шойгу

Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) в отношении секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу ничтожно, оно принято в рамках гибридной войны Запада против Российской Федерации. Об этом во вторник, 25 июня, заявили в пресс-службе Совбеза России. Вечерняя Москва

«Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны», — говорится в заявлении. RT на русском

МУС создан на основании Римского статута 1998 года. В международном договоре участвуют 123 страны. Суд находится в Гааге, но у него есть отделения, открытые в странах, где идут расследования. Россия подписала Римский статут, разработанный при ее участии, 13 сентября 2000 года, но не ратифицировала его. 16 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому страна не станет участником МУС. Как заявили в МИД России, «МУС не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия». ТАСС