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В Кремле высказались о выданных на арест Герасимова и Шойгу ордерах МУС

В России считают абсурдными выданные на арест начальника Генштаба Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу ордера Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание приводит ТАСС.

В Кремле высказались о выданных на арест Герасимова и Шойгу ордерах МУС
© РИА Новости

Он напомнил, что Россия не признает юрисдикцию этого суда.

«Мы не являемся членами соответствующего статута. Соответственно, мы не признаем этих ордеров», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков пояснил, что выданные на арест Герасимова и Шойгу ордера, столь же нелепы как и прошлые два, которые касались президента России и детского омбудсмена.

До этого депутат Госдумы Константин Затулин призвал не реагировать на подобные решения МУС, поскольку Россия не признает его полномочий.

В МУС же сообщили, что Шойгу и Герасимов должны понести уголовную ответственность за «нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры», а также «преступления против человечности», якобы совершенные Российской армией в период с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года.

Политика
Валерий Герасимов
Сергей Шойгу
Константин Затулин
Дмитрий Песков
Генштаб
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