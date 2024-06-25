$87.37-0.5994.08-0.18
Войти в почту

Медведев призвал вовлекать участников СВО в политическую жизнь страны

Участников специальной военной операции (СВО) необходимо вовлекать в общественно-политическую жизнь РФ, поскольку они имеют бесценный опыт. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами на должности секретарей реготделений партии.

Медведев призвал вовлекать участников СВО в политическую жизнь страны
© РИА Новости
"Люди, которые прошли через СВО, имеют бесценный опыт, который, вполне вероятно, им может пригодиться на государственной службе. Нужно вовлекать их в общественно-политическую жизнь страны, не забывая об оказании гуманитарной помощи городам, районам новых регионов России, где жизнь только налаживается", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что военнослужащие, которые проявили себя в ходе СВО, являются кадровым потенциалом. Председатель партии призвал поддерживать семей участников и ветеранов спецоперации.

Политика
Дмитрий Медведев
Единая Россия
Совет безопасности РФ