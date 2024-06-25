Медведев призвал вовлекать участников СВО в политическую жизнь страны

Участников специальной военной операции (СВО) необходимо вовлекать в общественно-политическую жизнь РФ, поскольку они имеют бесценный опыт. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами на должности секретарей реготделений партии.

"Люди, которые прошли через СВО, имеют бесценный опыт, который, вполне вероятно, им может пригодиться на государственной службе. Нужно вовлекать их в общественно-политическую жизнь страны, не забывая об оказании гуманитарной помощи городам, районам новых регионов России, где жизнь только налаживается", - сказал Медведев.



Он подчеркнул, что военнослужащие, которые проявили себя в ходе СВО, являются кадровым потенциалом. Председатель партии призвал поддерживать семей участников и ветеранов спецоперации.