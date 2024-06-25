Реакция Вашингтона и Брюсселя на теракты в Севастополе и Дагестане продемонстрировала, что США и Евросоюз (ЕС) не гнушаются никакими методами в попытках нанести поражение России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. ТАСС

«Реакция со стороны Вашингтона, реакция на эти зверства со стороны ЕС показывает, что они не гнушаются никакими методами, включая методы террора для своих иллюзорных попыток нанести стратегическое поражение Российской Федерации во всех смыслах», — сказал он. Lenta.ru

Ранее министр заявил, что Россия не подвергает сомнению причастность США к удару по Севастополю. Газета.Ru