В Кремле не располагают информацией о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США был сбит над Черным морем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», - ответил Песков журналистам на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что прошедшей ночью над Черным морем был сбит американский беспилотник. ТАСС

До этого стало известно, что американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Информация о этом появилась на сайте Flightradar24. Газета.Ru